Comunali, spaccatura lunga 5 anni: la sfida di Iorio e Di Sandro al centrodestra di governo. Con l’incognita del centrosinistra unito

L’ANALISI. A Isernia 3 sindaci per 17 liste, 91 candidati in meno del 2016. I numeri e le curiosità tra cambi di casacca, ritorni alla ribalta, volti noti mai tramontati, grandi assenti. Una partita da giocare all’ultimo voto: ecco chi sta con chi

di Pasquale Bartolomeo

ISERNIA. Quattrocentosettantanove candidati consiglieri, 17 liste (contro le 20 nel 2016), 3 aspiranti sindaci. Con Gabry Melogli, storico ex sindaco di Isernia a capo del centrodestra senza Fratelli d’Italia, 215 candidati e 7 liste; 142 quelli schierati con Piero Castrataro e il centrosinistra, forte di 5 liste; 122 con Cosmo Tedeschi, supportato anch’egli da 5 liste, quattro civiche più il partito della Meloni.

Il quadro, rispetto alle Comunali di cinque anni fa, presenta qualche analogia ma molte differenze. Vediamo quali.

Nel 2016 i candidati sindaci furono ben 9, per 570 aspiranti consiglieri comunali (stavolta sono 91 in meno). Oggi come allora, il centrodestra è diviso su due fronti. Da un lato Fratelli d’Italia e Michele Iorio, oggi parte integrante del partito della Meloni - che cinque anni fa sostennero Giacomo d’Apollonio - stavolta propongono l’ex Pd e Idv Cosmo Tedeschi; dall’altro Forza Italia, la Lega (che la volta scorsa presentò una lista sotto le insegne di ‘Noi con Salvini’) e Alleanza per il Futuro, per i quali il tempo sembra essersi fermato: Melogli sindaco, per la seconda volta in cinque anni.

IL CENTRODESTRA DI GOVERNO. Con l’avvocato ed ex primo cittadino nel decennio 2002-2012, ‘age d’or’ del centrodestra in Molise, ci saranno anche i centristi dell’Udc, suo ex partito, e i moderati dei Popolari per l’Italia: entrambi nel 2016 si schierarono a sostegno di Tedeschi, ma lo scudocrociato allora correva senza simbolo, con una civica dal nome ‘Unione di Centro-Cittadini per Isernia’. Infine, due liste civiche espressione del gruppo di Roberto Di Baggio, sottosegretario dalla presidenza della Giunta regionale in quota Forza Italia: ‘Isernia Migliore’ e ‘Iris’. Di Baggio, nel 2016, con la civica ‘Isernia prima di tutto’, era nel centrosinistra e appoggiava Rita Formichelli sindaco. Eletto due anni dopo in Regione, oggi con i suoi uomini è parte essenziale dello schieramento del centrodestra ‘di governo’, dato che il nome di Melogli già cinque anni fa fu ‘benedetto’ da Maurizio Tiberio, braccio destro del governatore Donato Toma.

I BIG. Con Melogli si sono ricollocati la gran parte dei ‘big’ della scena politica isernina, a cominciare da ben 5 assessori su 8 dell’attuale Giunta: il vicesindaco Cesare Pietrangelo, fedelissimo dell’eurodeputato Aldo Patriciello, che correrà con Forza Italia, dove ci sarà anche Linda Dall’Olio, braccio destro di Di Baggio; gli assessori Antonella Matticoli e Domenico Chiacchiari (ex ioriano di ferro, che non ha tuttavia condiviso la scelta di Tedeschi sindaco), entrambi transitati in ‘Isernia Migliore’. Infine l’ex assessore Sonia De Toma, che ha scelto i Popolari di Vincenzo Niro, partito nel quale ci sarà anche un altro pezzo da novanta, l’imprenditore Enzo Di Luozzo, nel 2016 candidato nel centrosinistra e attuale capogruppo a Palazzo san Francesco.

In Forza Italia, lista granitica a leggere i nomi, ci sarà anche il capogruppo azzurro Raimondo Fabrizio, primo eletto a Isernia nel 2016 con 513 voti a sostegno di Melogli. Alla fine, dopo un lungo tira e molla, l’avvocato ha scelto di nuovo l’ex sindaco. Si rivede anche l'ex consigliere comunale e provinciale Antonio Potena. A sorpresa, sempre nelle file berlusconiane, spunta il consigliere uscente Nicola Moscato, fedelissimo di d’Apollonio, unico del ristretto gruppo del sindaco uscente a ricandidarsi, con Melogli, avversario al ballottaggio di cinque anni fa.

DI BAGGIO RADDOPPIA. Nelle file di ‘Isernia Migliore’, insieme ai già citati assessori Chiacchiari e Matticoli, ci saranno anche Andrea Galasso, ex capogruppo in Consiglio comunale (già 5 anni fa con Melogli, ma nelle file di Alleanza per il Futuro di Giovancarmine Mancini) e il noto avvocato Franco Mastronardi, ex consigliere comunale nel periodo 2002-2012. Il potente sottosegretario forzista ha presentato tuttavia anche una seconda lista, ‘Iris’, nella quale spiccano i nomi della consigliera uscente Fabia Onorato e di due ‘ex’ di lusso: Marco Amendola, già braccio destro dell’ex onorevole del Pd Danilo Leva e assessore all’Ambiente con Gigi Brasiello sindaco, e Florindo Di Lucente, assessore provinciale al Turismo. Praticamente, Di Baggio ha candidati di peso piazzati in almeno tre liste.

IL CENTRO… Nell’Udc ha trovato alloggio l’assessore regionale alle Politiche Sociali e consigliera comunale uscente Filomena Calenda, tra le donne più forti ai nastri di partenza, ma si rivedono anche due vecchie conoscenze del decennio Melogli, Vincenzo Bucci e Ciro Cardinale, oltre all’ex sindaco di Cerro al Volturno Vincenzo Iannarelli.

… E LA DESTRA. La Lega (che ha in griglia 25 candidati, unica insieme ai Popolari, con 30, a non completare la griglia da 32), schiera il capogruppo Stefano Testa – nel 2016 candidato sindaco in solitaria con la civica ‘Persone e idee per Isernia’ – Maria Cocozza e Francesca Bruno (espressione del movimento CasaPound). Ma tra le candidature ‘nuove’ spicca sicuramente il nome di Bernardo Centracchio, pioniere del judo a Isernia e padre della campionessa olimpica Maria. Infine Alleanza per il Futuro di Giovancarmine Mancini – prima lista a presentare la documentazione ieri al Comune - oltre all’ex vicesindaco e assessore alla Cultura con Melogli, ripropone tra gli altri il nome dell’ex consigliere Giovanni Fevola.

