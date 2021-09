Scuole sicure a Isernia, il comitato tende la mano ai futuri amministratori

L’appello a non disperdere tutto il lavoro svolto dalle passate amministrazioni

ISERNIA. Il Comitato Scuole Sicure per Isernia continua la sua attività di sensibilizzazione e sollecito degli enti preposti al controllo e sicurezza delle scuole: in una nota inviata alla stampa tirano le somme del dialogo con il sindaco uscente Giacomo d’Apollonio e lanciano un invito ai futuri amministratori.

“Nel ringraziare il Sindaco D’Apollonio – scrivono - per la sua costante attenzione verso le scuole fin dall’inizio del suo mandato e per la disponibilità dimostrata verso questo Comitato per il confronto - a volte anche aspro ma sempre corretto – al fine di trovare soluzioni efficaci e nel prioritario interesse di chi vive la scuola quotidianamente, si rappresenta che molti traguardi sono stati raggiunti in questi ultimi 5 anni, ma molto ancora dovrà essere fatto per garantire sia la sicurezza, sia la possibilità di vivere ogni aspetto delle attività didattiche in modo adeguato”.

“Proprio per questo, in vista della prossima tornata elettorale per il rinnovo del consiglio comunale della nostra città – proseguono nella nota - il Comitato Scuole Sicure per Isernia, confermando la propria natura apartitica e non legata a nessuna lista o candidato, resta a disposizione di chiunque tra i futuri amministratori sia interessato a conoscere la situazione delle scuole comunali e, per estensione, di quegli Istituti che fanno capo all’ente Provincia presenti nel Comune di Isernia, sulla base di quanto accertato in questi anni dal Comitato”.

“Per quanto riguarda gli Istituti Superiori, ricordiamo che, benché non siano posti sotto il diretto controllo della struttura comunale, sono gestiti dall’Ente Provincia nel cui Consiglio siedono anche gli amministratori del Comune di Isernia e che il Sindaco, in particolare, ha la responsabilità istituzionale della salute di tutti i cittadini di Isernia, ovunque essi lavorino o studino”, sottolineano.

L’appello che il Comitato Scuole Sicure per Isernia rivolge agli aspiranti Sindaci e Consiglieri di questa città, pertanto, “è di non disperdere tutto il lavoro svolto dalle passate amministrazioni, a partire da quando, nel 2002, il crollo della scuola di San Giuliano di Puglia ha acceso un faro, purtroppo tragico e impietoso, sullo stato degli edifici scolastici, con il forte auspicio che sia portato avanti costantemente il progetto di sicurezza degli edifici scolastici, senza aspettare che un sisma ci ricordi periodicamente ciò che viene dimenticato quando la terra non trema”.

“Confidiamo nell’interesse sincero dei futuri amministratori - non dettato, si spera, da mere logiche elettorali – assicurando che, indipendentemente dall’esito della competizione, il Comitato non smetterà di far sentire la sua voce. Di questo potete esser certi”, concludono dal Comitato Scuole Sicure per Isernia.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!