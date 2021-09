Coronavirus, in Molise 50mila non vaccinati. Più resistenze nella fascia 30-39 anni

I dati a disposizione del Ministero della Salute disegnano la situazione in regione. L’appello del direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano a immunizzarsi: il 90% dei ricoverati in ospedale non l’ha fatto

CAMPOBASSO. Coronavirus, in Molise sono oltre 50mila i residenti non vaccinati, con percentuali più alte tra le persone più giovani. Un numero abbastanza consistente su una popolazione di circa 300mila abitanti.

Un dato che fa riflettere, quello indicato dall’Ansa, su dati del Ministero della Salute. Fino ad oggi sono state somministrate in Molise circa 420mila dosi di vaccino anti Covid, con il 75% della popolazione che ha già concluso il ciclo vaccinale.

Entrando nello specifico tra gli over 80 i non vaccinati sono quasi 3mila, nella fascia 70-79 sono 2.666 e in quella 60-69 poco più di 4mila. I numeri salgono nei più giovani, queste le cifre dei non vaccinati seguite dalla fascia d'età: 7.507 (50-59), 8.898 (40-49), 12.056 (30-39), 10.501 (20-29), 6.578 (12-19).

"Chi non si è ancora vaccinato ha delle resistenze legate a opinioni personali sui vaccini oppure per pregresse brutte esperienze – le dichiarazioni del direttore generale dell'Asrem Oreste Florenzano - E' a loro che vogliamo spiegare cosa la scienza ha fatto per sconfiggere il Covid e come questo siero sia la migliore possibilità che abbiamo. La differenza la percepiamo ogni giorno: i ricoverati del reparto Covid al Cardarelli sono per il 90% non vaccinati. I numeri non mentono: il vaccino fa la differenza tra l'ospedalizzazione e un decorso gestibile della malattia".

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!