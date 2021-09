Al Molise 180mila euro per 68 maestri di sci. Attesa per gli impianti

Soddisfatto l’assessore Cotugno: “Ci aspettiamo ristori adeguati per le stazioni di Campitello Matese e Capracotta”.

Stamattina, nel corso della Commissione nazionale Turismo, sono stati delineati i provvedimenti economici riguardanti il settore della montagna.

Si confermano i 330 milioni per i comprensori sciistici le cui attività produttive sono rimaste chiuse per un anno a causa della pandemia con gravi perdite a livello economico ed occupazionale.

Al Molise vanno 664 mila euro, ripartizione su base nazionale che vede la regione superare regioni quali il Lazio, Sardegna e Puglia in virtù dell’intervento congiunto dell’assessore al Turismo, Vincenzo Cotugno, membro della Commissione nazionale Turismo, e del presidente Donato Toma nella Conferenza Stato-Regioni.

Nelle scorse settimane la delibera di Giunta regionale che ha individuato il perimetro dei comprensori sciistici molisani che beneficeranno degli stanziamenti del decreto “Sostegni-Bis”, con il lavoro del Governo regionale che continua per definire i criteri di assegnazione delle risorse economiche per le attività produttive ricadenti nei comprensori individuati.

Confermati i 40 milioni di euro destinati ai maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali, con il Molise che “incassa” circa 180 mila euro per i suoi 68 maestri regolarmente iscritti.

Infine nelle prossime ore i membri della Commissione nazionale valuteranno la proposta di riparto del Governo Draghi dei 450 milioni di euro destinati agli impianti sciistici, con Campitello e Capracotta alla “finestra” nell’attesa di conoscere l’intervento economico destinato.

“Cosi come fatto in questi mesi per le attività produttive e i maestri di sci, il Molise farà le sue proposte nell’esclusivo interesse dei gestori degli impianti sciistici di Campitello e Capracotta, cercando di ottenere il dovuto riconoscimento per le perdite subite” assicura l’assessore regionale Vincenzo Cotugno “per il momento abbiamo ottenuto circa un milione di euro che, se si considera che il 50% dei fondi totali sono stati assegnati al Trentino Alto Adige, e che diverse regioni del nord Italia la fanno da padrona in questo settore, non è un risultato da poco - commenta Cotugno -

E per questo mi preme ringraziare i colleghi della Commissione nazionale di cui faccio parte che si sono mostrati particolarmente sensibili alle istanze di regioni piccole come il Molise, e il lavoro del presidente Toma nella Conferenza Stato-regioni.

Adesso bisogna assegnare i 450 milioni di euro per gli impianti sciistici” sottolinea l’assessore Cotugno “in queste ore valuteremo i criteri di riparto individuati dal Governo Draghi e, se necessario, faremo le nostre osservazioni affinché alle stazioni sciistiche di Campitello Matese e Capracotta sia assegnata un’adeguata parte di ristori previsti per l’intero settore. Il nostro unico interesse è quello di ‘portare a casa’, come fatto finora, somme utili per il sostegno all’intero settore della montagna molisana” promette l’assessore Cotugno “che possano attutire le perdite subite e far riprendere con slancio le attività per la prossima stagione invernale”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!