Coronavirus, somministrati 1.456 vaccini. Oltre 418mila le dosi complessive

Tanti i giovani che si sono recati nei punti vaccinali per ricevere Pfizer e Moderna

CAMPOBASSO. Coronavirus, 1.456 le dosi di vaccino somministrate oggi in Molise. Si tratta di 792 dosi di siero Pfizer e di 664 dosi di Moderna.

Sono arrivati a 418.214 i molisani immunizzati contro il Covid. Tante le somministrazioni tra i più giovani. Nella giornata di oggi 528 dosi sono state utilizzate per persone di età tra 20 e i 29 anni, 259 per la fascia 30-39 anni, 158 per la fascia 40-49 anni, 156 per la fascia 18-19 anni e 109 per i 50-59 anni.

Ad essersi recati nei punti vaccinali anche molti minorenni: 98 ragazzi di 16-17 anni e 45 ragazzi di 12-15 anni.

