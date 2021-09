‘Poliziotto notturno’, non riassunti i vecchi vigilantes: sit-in di protesta alla Regione

Davanti alla sede del Consiglio, oggi in riunione. L’iniziativa organizzata dal Cobas, che contesta anche la strategia seguita dai grandi sindacati

CAMPOBASSO. ‘Poliziotto notturno’ al Consiglio regionale del Molise, sit-in davanti a Palazzo D’Aimmo, in concomitanza con i lavori dell’assemblea, organizzata dal Cobas pubblico impiego.

La protesta per contestare quello che il sindacato ha definito un inadempimento contrattuale, come previsto da Ccnl e dal capitolato di gara, da parte della società vincitrice dell’appalto, che non ha assunto il personale che già operava nella sede del Consiglio regionale, “e dal comportamento della ditta uscente L’Aquila s.r.l., che ha proceduto con i licenziamenti illegittimi”.

“Il sit-in - ha annunciato il Cobas - verrà ripetuto ogni qualvolta ci sarà Consiglio per ribadire a gran voce che il contratto di lavoro della vigilanza va rispettato e che la concorrenza sleale non può essere scaricata sulla pelle dei lavoratori, nel silenzio di chi avrebbe dovuto vigilare e far rispettare le clausole contrattuali e il contratto di settore. E nel silenzio dei grandi sindacati, che hanno preferito abdicare e non hanno proferito una parola in difesa del contratto da loro sottoscritto”.

