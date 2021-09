Toma favorevole all’estensione del Green Pass: il vaccino è fondamentale

La posizione del governatore del Molise, che spinge sulla campagna di immunizzazione e sulle regole anti contagio

CAMPOBASSO. Coronavirus, la certificazione verde strumento per fronteggiare la pandemia. Questa la posizione del governatore del Molise Donato Toma, che si è detto favorevole all’estensione del Green Pass, “altrimenti non ci libereremo mai di questo virus”.

“Se non si vuole arrivare all’obbligo vaccinale dobbiamo sapere che, per tornare alla vita normale, il vaccino è fondamentale – ha scritto Toma in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook - Da parte nostra c’è il massimo sforzo per accelerare le somministrazioni”.

"Dall’altro lato però, dobbiamo ben tenere presente, che è sempre fondamentale attenersi alle regole anti contagio – ha concluso - Presto ne saremo fuori”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!