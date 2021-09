Covid e riapertura della scuola, i sindacati dei trasporti: in Molise esclusi dal confronto

Le richieste di risposte sulle risorse attribuite alla Regione per potenziare i collegamenti, sul rispetto delle disposizioni anti contagio e sull’acquisto di mezzi a basso impatto ambientale

CAMPOBASSO. Emergenza Coronavirus, riparte la scuola e il Governo ha stanziato ingenti risorse per potenziare il trasporto pubblico, garantendo servizi aggiuntivi, controlli anti Covid e consentire l’acquisto di autobus a basso impatto ambientale, ma la situazione del Molise non è chiara.

E’ quello che hanno dichiarato i segretari di Filt Cigl, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl autoferri, Franco Rolandi, Antonio Vitagliano, Carmine Mastropaolo e Nicolino Libertone. In particolare i sindacati contestano il mancato coinvolgimento delle parti sociali al tavolo in Prefettura e nel confronto con la Regione, anche in vista della prossima riunione ministeriale per tutte le regioni, prevista per il 20 settembre.

“Situazione che fa il paio con l’assenza di interlocuzione con le ditte di trasporto pubblico – hanno dichiarato i sindacati – di cui sono stati informati i prefetti, la Regione, le Province e i sindaci di Campobasso e Isernia. Considerando la carenza di personale addetto al controllo chi vigilerà sul rispetto delle misure anti Covid, dalla capienza all’80%, al distanziamento, al corretto uso della mascherina”.

Chiesto inoltre l’incentivo della vendita telematica dei biglietti o l’installazione di apparecchi self-service, per evitare che tutto avvenga a bordo.

“Ci siamo rivolti a Prefetture e istituzioni – hanno concluso i sindacati - anche al fine di evitare una escalation di tensione non governabile tra i lavoratori di un settore, come quello del trasporto pubblico locale, caratterizzato da un elevato rischio di aggressioni al personale, ribadendo la necessità che l’attuazione delle linee guida in oggetto prevedano il confronto con le parti sociali e che sia estesa la partecipazione ai tavoli prefettizi anche al sindacato”.

