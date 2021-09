Vaccini, in Molise accelerata per la fascia da 20 a 39 anni

Con le dosi somministrate oggi il totale in regione sale a 420.708.

In attesa di conoscere i tempi per la terza dose, il Molise porta avanti la prima campagna vaccinale anci Covid-19. Oggi sono state somministrate 1.241 dosi, 772 delle quali di Pfizer, 454 quelle di Moderna, seguono 8 Janssen e 7 Astrazeneca. Il totale è arrivato a 420.708. Accelerata per la fascia da 30 a 39 anni, quella tra le più esposte in questo momento per i non vaccinati: oggi sono state quasi 400 le dosi somministrate, 305 quelle per la fascia da 20 a 29.

