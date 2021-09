Covid, casi settimanali in calo: è la prima volta da giugno. Molise in leggera controtendenza

Nuovi contagi in diminuzione e frenata anche negli ospedali, che vedono solo +1,3% di ricoveri in area medica e +3,5% in terapia intensiva. Il monitoraggio del Gimbe. Ma in regione si registra un peggioramento in termini di nuovi positivi

ROMA/CAMPOBASSO. Per la prima volta dopo nove settimane calano i casi di Covid in Italia. Lo sancisce la Fondazione Gimbe, precisando che nella settimana 1-7 settembre i nuovi contagi segnano un -12,5%. Dati in miglioramento anche per quanto riguarda gli ospedali, che vedono solo +1,3% di ricoveri in area medica e +3,5% in terapia intensiva.

"Per la prima volta da fine giugno – spiega il presidente della Fondazione Nino Cartabellotta - diminuiscono i nuovi casi settimanali sia come numeri assoluti che come media mobile dei casi giornalieri che si attesta a 5.644".

Migliora la situazione anche dei ricoveri in ospedale. "Sul fronte ospedaliero frena ulteriormente l'incremento dei posti letto destinati a pazienti Covid": ha affermato Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari del Gimbe.

Rispetto alla settimana precedente, i ricoveri crescono solo dell'1,3% in area medica e del 3,5% in terapia intensiva. A livello nazionale, secondo il monitoraggio dell'Agenas, il tasso di occupazione rimane basso (7% in area medica e 6% in area critica), seppure con notevoli differenze regionali.

In leggera controtendenza il Molise che, invece, nella settimana 1-7 settembre presenta un peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (81). Al contempo, però, evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-3,6%) rispetto alla settimana precedente. Restano, infine, sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!