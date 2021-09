Vaccini, avanti tutta tra i 12-15enni

I numeri delle dosi di oggi: 1.254 in tutto, 545 per i ragazzi più giovani

CAMPOBASSO-ISERNIA. Sono 1.254 le dosi di vaccino anti Covid somministrate oggi in Molise. Lo riferisce il bollettino quotidiano Asrem. Di esse, 1.023 sono di tipo Pfizer, 231 Moderna.

La suddivisione per fascia d’età è stata la seguente: 21 fiale per gli over 80, 13 nella fascia 70-79, 49 in quella 60-69, 94 tra i 50-59enni, 95 tra i 40-49enni, 117 per i 30-39enni, 186 tra i 20-29enni, 41 per i 18-19enni, 93 nella fascia 16-17, infine 545 per i ragazzini tra i 12 e 15 anni.

