Covid, scende ancora l'Rt nazionale: Molise classificato a rischio basso

L’indice italiano va a quota 0,92 e l'incidenza passa da 74 a 64. Nonostante un andamento in chiaroscuro, la regione non è più considerata a rischio moderato

ROMA/CAMPOBASSO. Continua a scendere e finisce a 0,92 sotto la soglia epidemica l’Rt medio nazionale, calcolato sui casi sintomatici di Covid, nel periodo 18-31 agosto. Cala anche l'incidenza dei casi ogni 100mila abitanti, che passa da 74 della scorsa settimana a 64 di quest'ultima (periodo 3-9 settembre).

Nonostante il Molise presenta un leggero peggioramento di casi attualmente positivi su 100mila abitanti, che sono 81, diminuiscono i nuovi contagi e, dunque, esce dalla fascia di rischio moderato e viene classificato a rischio basso.

Dunque, in via generale, le regioni a rischio moderato passano da 17 della scorsa settimana a 3 di quella in corso. Criticità permangono, stando alla bozza del monitoraggio dell'Iss, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Provincia autonoma di Bolzano.

Per quanto riguarda i ricoveri, - si legge su TgCom24 - il tasso di occupazione in terapia intensiva è ancora in lieve aumento al 6,2%, rispetto al 5,7 della settimana scorsa. Il dato aggiornato al 7 settembre, contenuto nella scheda sugli indicatori decisionali di accompagno al monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute segna invece 5,6. Aumentano le persone ricoverate in intensiva da 544 (31/08/2021) a 563 (7/09/2021). L'occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta leggermente da 7.3% a 7,4%: 4.252 ricoverati il 31 agosto a 4.307 il 7.

