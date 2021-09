Vaccini, oggi circa mille dosi

I numeri di oggi: 986 in tutto, 320 per i la fascia 12-15 anni

CAMPOBASSO-ISERNIA. Sono 986 le dosi di vaccino anti Covid inoculate oggi in Molise. Lo riferisce il bollettino quotidiano Asrem. Di esse, ben 946 sono di tipo Pfizer, 1 Astrazeneca e 39 Moderna.

Questa la suddivisione per fascia d’età: 25 fiale per gli anziani over 80, 49 nella fascia 70-79, 34 in quella 60-69, 101 tra i 50-59enni, 80 tra i 40-49enni, 101 per i 30-39enni, 161 tra i 20-29enni, 39 per i 18-19enni, 76 nella fascia 16-17, infine 320 per i ragazzini tra i 12 e 15 anni.

In totale sono state somministrate 422.948 fiale dall’inizio della campagna vaccinale.

