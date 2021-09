Elezioni comunali in Molise: il triste fenomeno delle liste create solo per l'aspettativa retribuita

Lettera aperta di un molisano, residente a Gildone ma domiciliato a Bruxelles per motivi di lavoro: analizzato il fenomeno delle liste civetta in quest'ultima tornata elettorale, emerge chiaramente come le regole siano da cambiare per il bene della democrazia

CAMPOBASSO-ISERNIA. "Molto probabilmente anche le elezioni comunali di ottobre 2021 in Molise saranno l'occasione per il fiorire di liste farlocche o liste civetta, composte da personale delle forze dell'ordine avente come unico obiettivo quello di beneficiare dell'aspettativa durante il periodo della campagna elettorale; un fenomeno che ormai si può definire abbastanza triste e deplorevole e che purtroppo vede tanti piccoli comuni molisani vittime passive.

E' sicuramente giusto garantire al personale delle forze dell'ordine, in considerazione del loro ruolo e status, le giuste condizioni per poter partecipare a competizioni elettorali; se una poliziotta magari in servizio a Milano ha il desiderio di candidarsi alle elezioni comunali del suo piccolo comune di residenza in Molise, è utile poter avere un quadro normativo che consenta di fare questo.

L'attuale quadro normativo (con riferimento in particolare alle leggi 81/1981 e 81/1993 e ai regolamenti del personale delle forze dell'ordine), consente di fatto al personale delle forze dell'ordine di beneficiare di aspettativa; il problema è che le condizioni risultano ormai talmente favorevoli da incentivare il personale a inventarsi candidature; e questo ha generato una vera intrusione di sconosciuti a intralcio dello svolgimento della democrazia. Presentare una lista alle elezioni di un Comune di meno di 1000-1500 elettori (dove magari non si è neanche residente, non si ha alcun legame sociale e che magari non si è mai nemmeno visitato) è relativamente semplice; basta metter su un gruppo di 8-10 persone (uomini e donne), inventarsi un simbolo, fare il copia-incolla di un programma, ci si presenta in prefettura e il gioco è fatto: la lista, composta magari tutta da personale delle forze dell'ordine viene accettata e i componenti della lista medesima andranno tutti in aspettativa retribuita (magari avranno una lieve riduzione, ma sembrerebbe comunque convenga). E queste persone ovviamente non hanno alcun interesse reale alla competizione elettorale, non fanno alcun comizio, non danno alcun contributo al dibattito democratico, non fanno nulla di nulla in relazione al loro diritto di candidarsi; l'unica cosa che fanno è godersi il periodo di aspettativa.

E' sicuramente giusto garantire un principio costituzionalmente previsto, che è quello che chiunque abbia il diritto di candidarsi; ma le leggi e in particolare i regolamenti del personale delle forze dell'ordine dovrebbero essere più equilibrati e sicuramente non dovrebbero dar luogo a comportamenti abusivi che di fatto danneggiano la collettività e il normale svolgimento della democrazia.

L'attuale quadro normativo deve sicuramente cambiare; andrebbe magari ridotto il compenso, la durata o andrebbe riequilibrata la relazione beneficio/livello della competizione (se mi candido in Regione o alle Politiche potrei beneficiare di certe condizioni, mi candido alle Comunali in un paesino di 600 elettori dovrei beneficiare di condizioni magari inferiori). Oppure si potrebbe ristabilire il legame tra liste candidate e cittadini del Comune con l'introduzione di un numero pur minimo di ferme (la procedura potrebbe di fatto bloccare sul nascere il sorgere di liste farlocche o civetta). Ovviamente è fondamentale sempre tener conto anche delle condizioni di lavoro del personale delle forze dell'ordine; dietro questi comportamenti abusivi magari ci sono anche situazioni di stress o di mancanza di motivazione e senso istituzionale, tali da spingere queste persone a fingersi candidati per staccare un mese dal lavoro; sicuramente migliori condizioni di lavoro disincentiverebbero tali comportamenti abusivi. E in ogni caso non andrebbero troppo complicate le procedure di presentazione delle liste per questi piccoli comuni.

Guardando gli archivi del sito del ministero dell'interno (Eligendo) ci si fa una idea di questo triste fenomeno. Dal maggio 2011 si stimano almeno 200 casi di liste farlocche; considerando che ogni lista é composta da almeno 8 candidati e che a ognuno abbiamo riconosciuto la mensilità spettante (costo di almeno 2.000 € al mese e senza tener conto degli straordinari da riconoscere giustamente a chi li sostituisce), arriviamo a una somma di almeno 3 milioni di euro; risorse pubbliche totalmente sprecate per garantire di fatto alcun diritto costituzionale.

E sempre guardando i dati si osserva in maniera sconcertante che:

- un certo candidato negli ultimi anni si è candidato ben 9 volte per fare il sindaco (nel maggio 2015 e nel settembre 2020 a Casalciprano, nel maggio 2014 a Gildone, nel giugno 2016 a Guardiaregia, nel maggio 2013 e nel giugno 2018 a Ripabottoni, nel maggio 2019 a San Giovanni in Galdo, nel maggio 2012 e nel giugno 2017 a Torella del Sannio)

- un altro nel giugno 2018 si candidava a fare il sindaco a Macchia Valfortore, nel giugno 2017 a San Felice del Molise, nel maggio 2014 a Santangelo Limosano, nel giugno 2016 a Cantalupo

- a tanti altri con 3-4 candidature a sindaco in comuni diversi: Di Re Davide, Pedicini Cosimo, Silvestri Federico, Testa Aldo, Varriano Angelo, Bosco Massimo, etc...

- nel giugno 2018 a Salcito (670 elettori) c'erano almeno 8 liste farlocche; nel giugno 2017 a Limosano (1200 elettori) c'erano almeno 5 liste farlocche; nel maggio 2014 a Sant'Angelo limosano c'erano almeno 4 liste farlocche; nel maggio 2015 a Roccasicura (750 elettori) e Sant'Angelo del pesco (670 elettori) c'erano almeno 4 liste farlocche. Immaginiamo soltanto la complessità che questi intrusi hanno generato e basti pensare che la loro presenza ha costretto a stampare una scheda elettorale abbastanza grande da contenere tutti questi simboli. E questo va messo in relazione col fatto che normalmente nei piccoli comuni molisani è già un miracolo se si arrivano a fare 2-3 liste di veri candidati (spesso una in appoggio di un'altra per via del rischio quorum legato agli iscritti Aire).

E' evidente che queste persone non stanno esercitando il loro sacrosanto diritto di candidarsi; stanno abusando di una condizione troppo favorevole; talmente favorevole da gettarsi nella competizione elettorale in un comune qualsiasi e sconosciuto. E' evidente che queste persone non stanno esercitando il loro diritto a partecipare alla democrazia; anzi la loro presenza crea un vero e proprio disturbo allo svolgimento della democrazia, oltre che a generare spreco e senso di umiliazione, scandalo, sconforto presso i cittadini; queste persone stanno sfruttando in maniera opportunistica un'aspettativa. E non è difficile pensare che si sia creato un vero e proprio mercato della candidatura, magari con alcuni professionisti delle procedure elettorali presso i quali tanti si rivolgono per inserirsi in lista e beccarsi l'aspettativa.

Ovviamente chi scrive non ha la possibilità e né l'autorità per confermare che queste liste e in particolare queste persone citate siano effettivamente appartenenti alle forze dell'ordine, i dati andrebbero studiati e approfonditi da chi di competenza.

Quante liste farlocche ci saranno in ottobre? Dove si candiderà questa volta il candidato già aspirante sindaco in 9 comuni diversi?

Il Molise e in particolare i piccoli comuni del Molise non meritano di essere disturbati e umiliati da questo fenomeno distorsivo. Le elezioni comunali in Molise dovrebbero essere l'apice della vita democratica delle piccole comunità locali coinvolte (comunità locali che spesso soffrono della mancanza di risorse pubbliche); e invece queste elezioni rischiano ormai di diventare teatro di opportunismo e sperpero di risorse pubbliche (le stesse risorse pubbliche che farebbero molto bene a questi comuni, se usate in maniera concreta).

E' importante quindi tenere alta la guardia in occasione delle prossime elezioni e capire se queste liste farlocche o civetta saranno ancora lì; è necessario che di questa cosa si parli pubblicamente per sensibilizzare e magari disincentivare questi comportamenti sul nascere.

E' ormai il momento di fare inchieste serie sulla cosa, magari confermando che questi intrusi siano effettivamente addetti delle forze dell'ordine in aspettativa e incrociando i dati. Il giornalismo non può limitarsi al più ad osservare la cosa come se fosse normale. E ciascuno di noi (cittadini, giornalisti, forze di polizia, sindacati, partiti, autorità politiche) deve impegnarsi a capire questo problema vergognoso e, per quanto di competenza, risolverlo".



Gianfranco Farinaccio

