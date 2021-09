Riparte in Molise lo screening del cancro del colon retto: coinvolti i farmacisti

La nuova procedura resa nota dall’Ordine dei medici. Oltre 40mila le persone che saranno sottoposte a test

CAMPOBASSO. Prevenzione delle malattie neoplastiche, riparte in Molise lo screening del cancro del colon-retto con una nuova procedura. Ad illustrarla il responsabile degli screening oncologici regionali, Angelo Marcheggiani, in una nota indirizzata ai Medici di base e pubblicata dall'Ordine dei medici di Campobasso.

In passato la provetta con cui effettuare l’accertamento era inviata direttamente alla residenza dell'assistito avente diritto (popolazione femminile e maschile residente in Molise e di età compresa tra i 50 ed i 69 anni), che dopo averla utilizzata la depositava all'interno della cassetta postale.

"Questa procedura – ha spiegato Marcheggiani - non consentiva né di verificare se la provetta fosse stata correttamente riempita e correttamente chiusa dal paziente, né di quantificare il tempo di permanenza della stessa all'interno della cassetta postale, in attesa del ritiro da parte del postino e la consegna al Laboratorio analisi”.

Con la nuova procedura gli assistiti aventi diritto al test sono avvisati attraverso una comunicazione postale a recarsi, muniti della comunicazione e di tessera sanitaria, presso una qualunque farmacia presente sul territorio regionale, per ritirare il kit per il test di screening.

Il farmacista, come da accordo sottoscritto nell'ambito della 'Farmacia dei Servizi' tra Regione, Asrem e Federfarma Molise, consegna la provetta associando il codice a barre presente sulla confezione a quello presente sulla tessera sanitaria dell'assistito, dando anche indicazioni sulle corrette modalità di riempimento e chiusura del kit, invitandolo poi a riconsegnargli il tutto nel più breve tempo possibile. Dopo la riconsegna al farmacista la provetta viene conservata in frigorifero, in attesa che il corriere incaricato da Federfarma la ritiri per consegnarla, con cadenza bisettimanale, al Laboratorio analisi dell'ospedale di Isernia per il processamento.

"Stiamo distribuendo alle farmacie presenti sul territorio regionale circa 22.000 provette – ha concluso Marcheggiani - procederemo entro fine novembre con l'invio di ulteriori 22.000, per sottoporre a screening l'intero target regionale di popolazione avente diritto".

