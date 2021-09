La squadra di ‘Ingegno isernino’ si presenta unita per il quadriennio 2021-25

ISERNIA. Si rinnova il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Isernia per il quadriennio 2021-2025. Le votazioni avranno inizio nei prossimi giorni di mercoledi 15 e giovedi 16 in prima convocazione e proseguiranno nei giorni successivi fino al raggiungimento del quorum. Per la prima volta si voterà mediante piattaforma elettronica predisposta dal Consiglio Nazionale Ingegneri, mediante il collegamento al sito www.isernia.votali.it; tale procedura garantirà la massima partecipazione anche da parte di Ingegneri non presenti sul territorio e, al contempo, il rispetto delle norme di distanziamento per Covid.

La squadra, unita sotto lo slogan “Ingegno isernino - …noi ci mettiamo la faccia” è formata da Ingegneri rappresentativi dell’intera provincia: il capolista Paolo Vacca da Castelpetroso, Cristiana Ciarlante da Isernia, Giovanni Luca Conti da Pescolanciano, Aldo Giannini da Rocchetta a Volturno, Francesco Lancini da Montaquila), Rosita Levrieri e Giancarlo Porfilio da Agnone, Nicandro Zullo da Venafro e Donato Siravo da Colli a Volturno.

La compagine si presenta unita nella convinzione di poter dare una degna e concreta rappresentanza alla Categoria degli Ingegneri Isernini, sia nei confronti delle Istituzioni locali sia nella sua interfaccia con il Consiglio Nazionale, garantendo al contempo un dialogo aperto con gli oltre 460 Ingegneri iscritti all’Ordine.

I componenti della squadra, in forza della competenza professionale acquisita quotidianamente su campo, si sentono pronti ad affrontare il nevralgico periodo di cambiamento che interesserà la Categoria, interessata da tematiche come Superbonus 110, Recovery Found, PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). È per questo che chiedono un totale sostegno alla lista, certi di non deludere le aspettative.

‘Ingegno isernino’ si propone di completare il lavoro iniziato dal Consiglio uscente, mediante il perfezionamento dei Regolamenti di funzionamento adottati, il miglioramento della sanità di Bilancio raggiunta, il ‘congelamento’ della quota di iscrizione (ridotta nell’ultimo quadriennio da 205€ a 150€) e la prosecuzione del confronto su tematiche varie con il CNI e con le istituzioni locali (Regione-Provincia-Comuni).

Ulteriori obbiettivi sui quali la squadra chiede la fiducia dei colleghi sono:

- L’apertura dell’Ordine agli Iscritti: creazione di tavoli tecnici a tema affidandone la “regia” a Colleghi specializzati nel singolo argomento per le varie tematiche interessanti l’ingegneria (settore civile, meccanico e informatico).

- Alzare l’asticella del già buon livello della Formazione Continua raggiunto dal Consiglio Uscente

- Tutela del giovane Ingegnere: sensibilizzare gli enti affinché prediligano l’affidamento dei servizi tecnici a raggruppamenti professionali con la presenza di giovani ingegneri.

- Correttezza degli avvisi: istituire una commissione che vigili sugli avvisi non in linea con il codice degli appalti e che collabori con gli enti locali per redigerli in maniera conforme, anche predisponendo appositi schemi tipo.

- Difesa della categoria: istituire un servizio di consulenza legale gratuita, per tutti gli iscritti, in materia professionale.

- Tutela dei compensi professionali: rendere cogenti le due proposte di legge regionale in materia di equo-compenso e certezza della corresponsione.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!