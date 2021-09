Isernia, Melogli inaugura la sede: grande entusiasmo, si punta ai fasti del passato

In via Umbria 2, zona centralissima della città. L’avvocato torna sulle accuse di danno erariale: ecco cosa è accaduto veramente

ISERNIA. Folla delle grandi occasioni e ambizione di far tornare Isernia i fasti del passato. Gabriele Melogli inaugura la nuova sede elettorale in via Umbria n.2, dove farà politica ma, soprattutto, dove incontrerà la gente, “come sempre fatto”.

Durante l’inaugurazione il candidato sindaco ha voluto sgombrare il campo dalle accuse ricevute da alcuni detrattori, soprattutto via social, in merito al danno erariale di 49mila euro prodotto nei confronti del Comune, di cui parla la sentenza della Corte dei conti, Terza sezione giurisdizionale centrale di Appello, pubblicata lo scorso 9 agosto per effetto di due incarichi esterni affidati quando era sindaco. Una sentenza non più appellabile e con effetto immediato, avente a oggetto le funzioni o mansioni del dirigente del Settore ragioneria, conferiti e liquidati, secondo i giudici contabili, senza i requisiti di legge.

“Quei soldi sono stati già restituiti - ha spiegato Melogli – e la sanzione è dipesa dall’aver dato la gestione dell’ufficio Ragioneria del Comune di Isernia allo studio del compianto Fulvio De Lellis, per un importo di 1.300 euro ogni tre mesi. Se io avessi nominato Incani, in quel momento, dirigente di quel settore – ha aggiunto – avrei dovuto pagare mensilmente molto di più: quindi conveniva fare com’è stato fatto”. Melogli ha pagato subito dopo aver appreso della decisione, anche perché altrimenti la sua candidatura avrebbe potuto presentare profili di incompatibilità.

Stamani, pertanto, è entrato anche nel merito della procedura, spiegando come - essendoci in atto un concorso pubblico - sarebbe stato impossibile nominare direttamente uno dei concorrenti. Quella nomina doveva essere effettuata tramite appunto procedura concorsuale, e non dal sindaco. Accenno anche ad Enrico Gualdaroni, che aveva avuto l’incarico dal Comune di Isernia a costo zero, senza essere retribuito.

Ma al di là di questo aspetto, per il quale l'ex sindaco ha detto di voler fare ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo ritenendo la sentenza ingiusta, Melogli punta alla riscossa di Isernia facendo leva sulla sua esperienza e su quella di una squadra rodata e affiatata.

