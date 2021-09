‘Isernia verde e solidale’: le nostre buone pratiche per una città più attrattiva

Sara Ferri e la sua lista accanto a Castrataro sindaco: noi attivi nel sociale, nel volontariato e nella cultura tutti i giorni dell’anno, non solo in periodo elettorale. GUARDA LA FOTOGALLERY di Marco Manocchio

ISERNIA. Prima lista a presentarsi alla città, ‘Isernia verde e solidale’, nata dalla comunione di intenti di Sinistra italiana per Isernia di Sara Ferri e dal Psi di Marcello Miniscalco, è composta di candidati e candidate che ogni giorno, nella loro quotidianità, sono attivi nel sociale, nel volontariato, nella cultura, operando a favore della città e rappresentando quel tessuto sociale che si vuole riconnettere con l’amministrazione comunale.

È Ferri in persona, capolista e storica pasionaria della sinistra a rompere il ghiaccio nella terrazza del Bar Centrale, attorniata da candidati, amici, simpatizzati e, naturalmente, dal candidato sindaco Piero Castrataro. “Crediamo – queste le sue parole - di poter portare un valore aggiunto a Piero, che sicuramente sarà il prossimo sindaco di Isernia, eleggendo in Consiglio persone che sfruttano il proprio tempo, preziosissimo, per dedicarsi agli altri e far sì che migliorino le condizioni di vita di tanti e tante. Isernia ha bisogno di più coesione, di più cooperazione, di uno scambio mutualistico che è possibile solo attraverso una democrazia partecipata a quelle che sono le decisioni della città. Ci candidiamo a sostegno di una coalizione che non vuole creare competizione tra le persone, allarmismo e strumentalizzazioni utili solo al momento elettorale, ma vuole creare bellezza per la nostra città, per chi la abita rendendola una città interessante anche per noi, per tutti coloro che la vivono e la amano”.

Il nome ‘Isernia e solidale’, ha poi aggiunto Ferri, “rappresenta la quotidianità del nostro agire, ovvero quella rete virtuosa di buone pratiche che spesso anche determinate organizzazioni politiche cercano di intaccare e strumentalizzare con fake news e diffamazioni. Il nostro agire è presente in città da tempo e sta creando buoni risultati, sviluppo economico e frutti per un futuro migliore perché qui tornino i giovani, perché Isernia dev’essere attrattiva. Si può fare – ha concluso - attraverso idee semplici e la cooperazione di tutti i cittadini”.

GUARDA LA FOTOGALLERY IN BASSO (a cura di Marco Manocchio)



