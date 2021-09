Toma a ‘Mi manda Rai tre’: ospedali non a norma. Si riparla della chiusura del Cardarelli

Le parole del governatore, che ha commentato la relazione dei Vigili del fuoco, con le carenze in materia di sicurezza sismica e antincendio. Ma parlare di chiusura è solo una provocazione. IL VIDEO

CAMPOBASSO. “Tutti gli ospedali molisani hanno carenze, sono stati costruiti in epoche lontane, quando le regole erano molto differenti, quindi andrebbero adeguati. Tanti non sono a norma, come l'ospedale Cardarelli, e in linea teorica andrebbero chiusi".

Queste le parole del governatore e commissario alla Sanità, Donato Toma intervenuto alla trasmissione televisiva ‘Mi manda Rai 3’, per parlare della situazione della sanità in Molise e dell’emergenza Covid. Subito il riferimento a una relazione dei vigili del fuoco, sulle carenze degli ospedali del Molise, in materia di sicurezza sismica e antincendio e della situazione del Cardarelli.

"Se i vigili del fuoco lo ritengono – ha detto Toma rispondendo alle domande del conduttore Federico Ruffo - emettano un provvedimento di chiusura, se la legge lo consente, e noi opereremo. Per quanto mi riguarda non è nei miei compiti, non voglio commettere abuso d’ufficio”.

Sentito da isNews, il governatore spiega che una relazione dell'Università dell'Aquila risalente al post sisma 2002 stabiliva la mancanza dei requisiti per tutta una serie di edifici in Molise, non solo ospedali. "Se oggi costruisci - ha detto - devi usare i requisiti delle normative attuali, ma tutti gli ospedali regionali sono stati costruiti prima del 2002, dunque vanno migliorati e dove possibile lo faremo. Le strade sono due: o si fa o l'adeguamento sismico - abbattimento e ricostruzione - oppure il miglioramento sismico, che consiste nell'apportare al fabbricato interventi di miglioria per renderlo più sicuro. Quando ho detto che dovrebbero essere i vigili del fuoco a chiudere il Cardarelli, se lo ritenessero opportuno - ha concluso - preciso a scanso di equivicoi che la mia era solo una provocazione".

GUARDA IL VIDEO

