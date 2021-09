Isernia, Fdi dà il benvenuto a Salvini: la Lega non ha rispettato i patti

Nel giorno della visita del leader del Carroccio in piazza Celestino V, il coordinatore del partito della Meloni, Filoteo Di Sandro, non manca di rendere pubbliche una serie di punzecchiature

ISERNIA. Si scalda il clima intorno alla visita del leader della Lega, Matteo Salvini, prevista per oggi a mezzogiorno a Isernia, in piazza Celestino V.

Filoteo Di Sandro, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, saluta l’ex ministro a mezzo stampa, ma non senza qualche frecciata rivolta al partito. “In Molise la Lega, rappresentata dall’onorevole Colla, non ha mai (e dico mai) parlato o chiesto di incontrare esponenti di FdI e in particolare il coordinatore regionale – sottolinea Di Sandro - nonostante le ripetute sollecitazioni fatte dal sottoscritto non solo a Colla, ma anche ad altri esponenti regionali della Lega”.

Vero pomo della discordia, tuttavia, sembra essere l’accordo venuto meno tra i partiti di centrodestra in chiave Comunali a Isernia. “La Lega, come Forza Italia, non ha rispettato un accordo che prevedeva Termoli a Fi, Campobasso alla Lega e Isernia a FdI”, ricorda Di Sandro, che aggiunge come il suo partito sia “in una posizione molto critica nei confronti del governo regionale e mai avrebbe potuto sostenere un candidato indicato e scelto da Toma (Melogli) come ha fatto la Lega locale, appiattendosi sulle posizioni di FI”.

Circa i riposizionamenti di consiglieri e assessori, il coordinatore del partito della Meloni ammette senza problemi che “qualche ex esponente di FdI è candidato nella loro coalizione, come è vero che esponenti della Lega, consiglieri comunali uscenti, sono candidati nella nostra”. Di qui un ennesimo invito, rivolto direttamente a Salvini: “Colgo ancora una volta l’occasione per invitare la Lega a un dialogo con FdI per lavorare insieme e programmare il futuro della nostra Regione”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!