Sanità, trattamento dell’ictus solo fuori regione: allarme mobilità passiva. Ma Toma rassicura

Il commissario ad acta promette di coinvolgere i privati molisani nella riorganizzazione dell’offerta sanitaria evitando la fuga di pazienti fuori regione. I punti oscuri del Piano operativo 2019-2021

CAMPOBASSO. Niente neurochirurgia per la sanità pubblica del Molise: per l’accreditamento di tale disciplina il dm 70/2015 richiede un bacino di utenza di almeno 600mila abitanti. Pertanto, per il trattamento dell’ictus emorragico e la ‘centralizzazione del paziente’ bisognerà fare accordi interregionali (entro il prossimo 31 dicembre) con l’azienda San Pio, che gestisce l’ospedale Rummo di Benevento, e con l’azienda ospedaliera di Foggia.

È quanto emerge dal piano operativo sanitario 2019-2021 approvato il 9 settembre scorso dal neo commissario ad acta Donato Toma.

Come da linee guida del Decreto Balduzzi, dunque, l’assistenza di secondo livello viene delocalizzata fuori dal Molise. E se nella precedente bozza targata Giustini era precisato che gli ictus emorragici della zona di Isernia sarebbero stati ‘dirottati’ al Neuromed di Pozzilli, nel testo attuale – evidenzia Primo Piano Molise – sparisce ogni riferimento all’Istituto Neurologico Mediterraneo, citato soltanto “per la gestione del trauma cranico isolato e nella rete dell’ictus per le sole situazioni in cui il trasporto del malato presso la struttura non pregiudichi il rispetto dei tempi di trattamento”.

Di fatto, se il Piano operativo verrà attuato così com’è, il trattamento di secondo livello (il più costoso) sarà prerogativa delle aziende sanitarie viciniore di Campania e Puglia, con l’inevitabile aumento della mobilità passiva del Molise. Un allarme che però, sempre a Primo Piano Molise, il governatore commissario ha inteso frenare, anticipando che sono allo studio soluzioni per coinvolgere i nostri privati nella riorganizzazione della rete sanitaria al fine di evitare che i pazienti molisani vadano a curarsi fuori. Ci vorranno però ulteriori accordi, “il piano – ha detto Toma – è la base su cui costruire”.

In ogni caso, è attesa a stretto giro la convocazione di una conferenza stampa nel corso della quella anche gli aspetti più ‘oscuri’ del piano, si spera, potranno essere chiariti.

