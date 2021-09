Isernia, Salvini ‘lancia’ Melogli: vinciamo al primo turno

Il leader della Lega scommette sull’ex sindaco: esperto e capace, ha tutto per farcela. Non manca la stilettata a Toma: “Alcune sue scelte incomprensibili a me e ai molisani”. VIDEOINTERVISTA E FOTOGALLERY

di Pasquale Bartolomeo

ISERNIA. Matteo Salvini è convinto: Gabriele Melogli vincerà al primo turno. Il leader della Lega, stamani in piazza Celestino V a Isernia per tirare la volata al candidato sindaco del centrodestra (eccezion fatta per Fratelli d’Italia) gioca sul sicuro per scaldare la folla: sbarchi, tasse, Ddl Zan, legge Fornero “e altre sciocchezze della sinistra” saranno tutte battaglie che vedranno la Lega, come è sempre stata, protagonista in Parlamento e nelle piazze.

Ad accoglierlo, l’onorevole Jari Colla, commissario del Carroccio in Molise, il capogruppo al Comune di Isernia Stefano Testa, l’onorevole Felice Mariani, campione di judo e storico amico di Bernardo Centracchio, oggi candidato consigliere con la Lega e papà della campionessa olimpica Maria - le cui gesta a Tokyo sono state anche ricordate da Colla, in piazza - oltre a tanti amici e simpatizzanti.

Salvini ricorda l’episodio del rifugiato somalo, un “finto profugo imbottito di droga” che ha accoltellato 5 persone tra cui un bambino a Rimini e punta il dito contro il ministro dell’Interno Lamorgese, “troppo impegnato a preoccuparsi di Salvini invece di pensare ai delinquenti che sbarcano”. Poi torna su Isernia, sulle Comunali di ottobre: lascia la parola al candidato sindaco, dalla cassa armonica della Concezione, “altro che gazebo”, per dirla con Melogli. Ma è lui a rubare la scena col microfono in mano, e non può essere altrimenti: scherza sulla fede calcistica, “non sapevo che il mio candidato a Isernia fosse juventino”, e l’occasione è troppo ghiotta per non far partire lo sfottò: “Ieri sera avete brillato a Napoli”, dice tra le risate e qualche applauso.

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA (montaggio Pietro Ranieri)

Immancabile un passaggio sul governo regionale, dove la Lega non siede più in Giunta per volontà del presidente Donato Toma: “Alcune scelte restano incomprensibili a me e ai molisani – è l’arringa Salvini – ma bisogna ringraziare persone come Michele Marone (ex assessore regionale defenestrato, ndr) il cui impegno c’è stato e continua anche senza poltrone. Non ho la più pallida idea se Toma verrà a Isernia per sostenere Melogli, è adulto e credo vaccinato, come me. Quello che mi stupisce della mala politica molisana – conclude con una stilettata – è che si usa il voto dei cittadini per farsi gli affari propri, anche in Regione. Quando si tornerà a votare ognuno raccoglierà quello che ha seminato”.

Ma nonostante questo, a Isernia Toma e Salvini viaggiano insieme per Melogli.

GUARDA LA FOTOGALLERY IN BASSO (a cura di Marco Manocchio)