Coronavirus in Molise, domenica senza contagi ma c’è un trasferimento in Terapia intensiva

Si tratta di un paziente di Campodipietra precedentemente ricoverato in Malattie infettive. I guariti sono 22

CAMPOBASSO. Bollettino Covid in chiaroscuro per questa domenica di settembre in Molise. A fronte di 132 tamponi processati dall’Asrem nelle ultime ore, non si registra nessun contagio e ben 22 guarigioni. Tuttavia, si segnala il trasferimento di un paziente di Campodipietra, precedentemente ricoverato in Malattie infettive al Cardarelli di Campobasso, nel reparto di Terapia intensiva, che fino a questo momento era rimasto vuoto.

Ed ecco che i casi attualmente positivi in regione sono 238, mentre i soggetti in isolamento sono 2329. Il totale dei ricoverati è 11, di cui 8 della provincia di Campobasso e 3 della provincia di Isernia. Solo un paziente, quello odierno, è sottoposto a cure intensive.

