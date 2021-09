'Isernia Futura', l’eredità di De Vivo: Castrataro raccoglie il testimone ideale

Il candidato sindaco di centrosinistra presenta la sua lista civica. A capo Gigetta Altopiedi, la vedova del compianto primo cittadino del 2012, che il centrodestra mandò a casa anzitempo con le dimissioni di massa dal Consiglio comunale. GUARDA LA FOTOGALLERY (a cura di Marco Manocchio)

ISERNIA. Una candidatura che nasce nel solco del compianto avvocato Ugo De Vivo, di cui vuol ereditare idealmente lo scettro, lui che ne era stato assessore, seppur per un breve lasso di tempo. E non a caso nella lista del primo cittadino, la sua lista, ha voluto a capo la vedova del compianto sindaco di centrosinistra, Gigetta Altopiedi, simbolo di una sinistra storica, coerente, dall’identità forte e chiara, al servizio dei più deboli.

Piero Castrataro presenta ‘Isernia Futura’, lista civica che promette di essere il ‘faro’ della coalizione, anche più del Pd, a leggere i nomi. Oggi pomeriggio l’evento nel parco della stazione, dove le presenze, al solito, non sono mancate. “Con Gigetta – ha detto Castratatro - non abbiamo dovuto raccontarci cosa dovevamo fare per Isernia, lo sapevamo già. Ugo lo aveva ben spiegato a noi tutti: lui voleva bene a questa città e alle persone in difficoltà - ha ricordato l’ingegnere nucleare – ed era riuscito a riunire una città divisa. Per questo mi sono sentito in dovere di provare a mettere la mia esperienza acquisita fuori a disposizione di Isernia. Ringrazio Gigetta, mi ha fatto un regalo a esserci. La lezione di Ugo, cioè che il bene comune non ha colore, rimarrà sempre dentro di me”.

“Questa nostra candidatura – ha aggiunto prima di presentare i candidati - nasce come una ‘follia’, di fronte a una serie di caffè con alcuni amici. Ho trovato la volontà di superare steccati, di perseguire un progetto comune, di presentare qualcosa di concreto. Tutto questo ha fatto sì che venissero fuori le persone e un progetto innovativo della città di cui vado fiero. Nessuno dei miei candidati ha interessi personali – ha rivendicato orgoglioso – I temi che sono stati accantonati sono tanti in questa città, dalla sanità alla fruizione degli spazi. L’entusiasmo intorno a noi è cresciuto giorno dopo giorno – ha concluso – e noi questa città, con l’aiuto di tutti, la cambieremo completamente, come merita”.

