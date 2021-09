Isernia, Fratoianni scende in piazza per Castrataro con Isernia Verde e Solidale

Il segretario di Sinistra Italiana presenterà anche la proposta per la Next generation tax

ISERNIA. “La più grande ricchezza di cui oggi disponiamo è il futuro. Per questo presentiamo una proposta di legge di iniziativa popolare molto semplice: la Next generation tax”. Questo il pensiero di Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, che sarà presente a Isernia mercoledì 15 settembre per sostenere la lista ‘Isernia Verde e Solidale – Castrataro Sindaco’ e spiegare le idee e le azioni che SI ha in mente per l'Italia, il Molise e la città di Isernia.



“Isernia Verde e Solidale è la scommessa di Sinistra Italiana per i prossimi 5 anni di Isernia perché la città ha bisogno di più coesione, di più cooperazione, maggiore partecipazione nelle decisioni della città in uno scatto operoso che faccia superare gli ostacoli del presente”, scrivono dalla compagine.

Per questi motivi dalle ore 16 alle ore 19 sarà possibile incontrare Nicola Fratoianni e parlare con lui al banchetto informativo Next generation tax che verrà allestito in piazza Andrea D'Isernia, quindi alle 19 seguirà il suo comizio in piazza con la partecipazione del candidato sindaco Piero Castrataro e dei candidati consiglieri della lista Isernia Verde e Solidale.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!