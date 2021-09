La marcia dei giovani sul Comune di Isernia: Volt si presenta, così cambieremo la città

La lista dei ragazzi (ma non solo) a sostegno di Piero Castrataro sindaco. GUARDA IL VIDEO e LA FOTOGALLERY (a cura di Marco Manocchio)



ISERNIA. Giovani, speranzosi, determinati, ambiziosi: sono i ragazzi di Volt, che vogliono cambiare la città con Piero Castrataro sindaco. Dall’ascolto del cittadino all’energia pulita, Volt – lista per la prima volta presente alle Comunali di Isernia – promette di essere la grande novità nella coalizione di centrosinistra.

Stasera la presentazione della lista presso il Goran’s Green Garden, partendo con una simbolica marcia all’interno del parco stazione, muniti di bandiere e ognuno con indosso la maglietta viola del partito paneuropeo, che ora tutti o quasi conoscono a Isernia.

Una marcia per Piero Castrataro sindaco, per il cambiamento, dove l’entusiasmo e i sorrisi sono stati testimonianza di un approccio diverso alla politica locale. Tra le file della lista capitanata da Federica Vinci non manca anche qualche persona più matura, la cui esperienza rappresenta un valore aggiunto all’interno di Volt. Amore per il territorio, voglia di riscatto dalle delusioni che una città come Isernia può dare a chi ha intenzione di costruire una famiglia e una vita migliore, aspettative alte, dettate anche da competenze importanti acquisite sul campo, anche all’estero: Volt è questo e tanto altro. La marcia verso il Comune è cominciata.

