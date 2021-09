Sanità, Livelli essenziali di assistenza: il Molise tra le Regioni 'inadempienti' nel 2019

Le valutazioni del Ministero della Salute. I punteggi più bassi riguardano l’Area ospedaliera

ROMA. Nel 2019 sei Regioni valutate dal Ministero della Salute "inadempienti" nella capacità di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza: Valle D'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Lo riferisce l’agenzia Italpress. Le maggiori criticità, in generale, – si legge - si riferiscono all'area Distrettuale (assistenza sanitaria territoriale) con ben 4 Regioni inadempienti: Valle D'Aosta, Provincia autonoma di Bolzano, Basilicata e Calabria. Segue l'area prevenzione con 3 Regioni inadempienti: Provincia autonoma di Bolzano, Calabria e Sicilia.

Per l'area ospedaliera invece i punteggi più bassi in assoluto e più preoccupanti sono della Calabria e del Molise, quest'ultima alle prese ormai da diverso tempo con la riorganizzazione della rete ospedaliera.

La Regione Calabria è, infine, l'unica Regione ad essere "inadempiente" su tutte e tre le aree valutate dal Ministero della Salute (prevenzione, territorio e ospedale) con criticità rilevanti, ad esempio, nei programmi organizzati di screening oncologici, nel tempo di arrivo dei mezzi di soccorso, nell'assistenza domiciliare integrata, nell'assistenza ospedaliera.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!