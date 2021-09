Sanità, l’annuncio di Toma: in Molise 930 assunzioni in tre anni

L’annuncio del commissario alla Sanità, nella conferenza stampa in cui ha illustrato il Pos 2019/2021. Oltre ai concorsi e alla mobilità sono previste anche stabilizzazioni del personale a tempo determinato

CAMPOBASSO. Sanità, in Molise sono previste 930 assunzioni in tre anni, tra medici, infermieri e operatori sanitari. La previsione contenuta nel Piano aziendale che il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano sta in questi giorni condividendo con i sindacati.

Ad anticiparlo Donato Toma, nella conferenza stampa che ha tenuto come commissario alla Sanità, per illustrare il Pos 2019/21 appena adottato.

“Abbiamo necessità di assumere personale sanitario, agiremo con mobilità concorsi e stabilizzazioni, è arrivato il momento di dare una scossa alla struttura organizzativa regionale".

“Ho già una bozza del piano assunzionale – ha aggiunto Toma – di queste 930 assunzioni buona parte sono sostituzioni. Ci sono infatti 350 dipendenti che vanno in quiescenza e che vanno rimpiazzati. Ma abbiamo la necessità di ristabilire la giusta dotazione, perché siamo sotto organico”.

C.S.

