Lavoro e sanità, sciopero generale: sindacati in piazza a Campobasso

Manifestazione fissata il giorno 11 ottobre. L’annuncio del coordinatore del Soa Andrea Di Paolo

CAMPOBASSO. Il SOA - Sindacato Operai Autorganizzati - unitamente alla Fimu , AlCobas e Sol Cobas proclamano lo sciopero generale. Ad annunciarlo il coordinatore regionale del Soa Andrea Di Paolo.

A livello nazionale – spiega - la manifestazione si concentrerà in primis contro le politiche del governo Draghi e dell'Unione Europea “che continuano a massacrare i diritti dei lavoratori e dei territori”.

La novità in Molise, invece, è che per l’occasione i sindacati di base presenti sul territorio, nonostante alcune vedute differenti, condivideranno e organizzeranno una manifestazione di protesta nella stessa piazza (luogo ancora da individuare, ndr) a Campobasso.

“Questo atto – ancora Di Paolo – è teso ad unire le vertenze di lotta attualmente aperte: dai lavoratori forestali ai precari della sanità, fino ad arrivare alla questione dei licenziati in mobilità delle varie realtà ex Gam, Ittierre. E ancora per affrontare il caso dell’ex Fiat di Termoli, oggi con Stellantis”.

Uno sciopero generale che – anticipano i promotori – coinvolgerà tutti i comitati e i movimenti in lotta per i diritti, “che si battono, oltre che sul piano nazionale, soprattutto contro le politiche locali che stanno affossando un'intera regione. Per il Diritto alla salute, al lavoro, ambiente, studio, isolamento e sfruttamento dei territori e delle aree interne. Il Molise che non si piega ci sarà”.

Seguiranno riunioni preparatorie all’evento, di cui saranno presto forniti i dettagli.

