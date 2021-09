L’Unimol proroga al 2 ottobre il termine per le iscrizioni e le immatricolazioni

Senza indennità di mora e con la possibilità di viaggiare sui mezzi delle compagnie regionali

CAMPOBASSO. L'Università degli Studi del Molise, ha prorogato al 2 ottobre 2021, senza alcuna indennità di mora, la scadenza per le immatricolazioni e le iscrizioni all’anno accademico 2021/22. La decisione, sancita con decreto del rettore Luca Brunese, anche in considerazione del graduale e progressivo avvio delle attività didattiche in presenza che vedrà infatti, solo alcuni corsi di laurea iniziare e riprendere le lezioni.

Con il pagamento della prima rata (156 euro) si acquisisce il numero di matricola o si perfeziona l'iscrizione agli anni successivi, tutto entro sabato 2 ottobre 2021, e non si incorre nella mora e in più si viaggia sui mezzi delle compagnie di trasporto regionale e con navette bus dedicate senza costi di abbonamento con il progetto ‘Trasporti gratis’. (Info: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ).

Ampia la scelta tra i 36 corsi di studi, (18 triennali, 15 magistrali – di cui 2 in doppio titolo internazionale con Svizzera e Argentina – e 3 magistrali a ciclo unico) per un'offerta formativa ampia e trasversale.

