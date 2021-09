Guerra al Covid: in 200 alla ‘Notte dei Vaccini’

Buona l’adesione all’iniziativa di Regione e Asrem ospitata all’ex Gil di Campobasso



CAMPOBASSO. C’è chi è arrivato puntuale alle 21 e chi si è presentato alle 4 mattino: sono stati circa 200 i molisani che hanno aderito alla ‘Notte dei Vaccini’, ospitata nei locali dell’ex Gil di Campobasso grazie all’iniziativa di Asrem e Regione.

Buona dunque la partecipazione all’evento open per la somministrazione di dosi Pfizer ai cittadini dai 18 anni in su che ancora non si erano sottoposti alla vaccinazione.

L’iniziativa è stata realizzata collaborazione con Fondazione Molise Cultura e il Comune di Petrella Tifernina ed il Comune e la Pro Loco di Monacilioni che hanno scelto di dare supporto all’evento.

Soddisfatto della riuscita si è detto il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano. “Siamo felici – ha detto – di aver dato un’altra opportunità di vaccinazione”.

