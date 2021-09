Coronavirus, giornata di 'tregua' in Molise: un solo contagio e 12 guariti

Pochi i tamponi refertati. Il caso di positività registrato ancora a Fornelli. I dati del bollettino Asrem

CAMPOBASSO. Giornata di tregua in Molise sul fronte contagi da Covid. Dopo il boom di ieri (19 casi), un solo caso di positività è stato registrato oggi dall’Asrem, riconducibile al Comune di Fornelli, dove solo ieri altri sei positivi erano stati rilevati.

Questo quanto emerge dal bollettino odierno diffuso dall’Asrem che, sulla base di soli 136 tamponi refertati, riporta pure di 12 guariti.

I casi attualmente positivi in regione sono 186. I soggetti in isolamento sono 2.268. I pazienti ricoverati al Cardarelli di Campobasso sono 7, di cui 5 in Malattie infettive e 2 in Terapia intensiva.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!