Comunali Isernia, prosegue la ‘parata di big’: in città il ministro Carfagna e l’eurodeputata Picierno

Si parte con l’esponente dem che domani tirerà la volata al candidato di centrosinistra Piero Castrataro. E si prosegue martedì con la rappresentante di Governo in quota Forza Italia che sostiene Gabriele Melogli

ISERNIA. Dopo Salvini, Tajani, Cesa, Fratoianni e Di Maio, stanno per giungere a Isernia, in piena campagna elettorale per il rinnovo dell’amministrazione di palazzo San Francesco, anche l’eurodeputata Pd Pina Picierno e il ministro per il Sud Mara Carfagna, a sostegno rispettivamente del candidato sindaco di centrosinistra Piero Castrataro e dell’aspirante primo cittadino della coalizione di centrodestra Gabriele Melogli.

Si parte domani, lunedì 20 settembre, con l’europarlamentare dem che incontrerà il candidato Castrataro presso il bar Verdementa di Via Molise, alle 17, dove terrà anche una conferenza stampa.

Una visita con al centro i temi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e dello sviluppo del Molise sarà invece quella del ministro azzurro Mara Carfagna, in programma per martedì 21 settembre, nei locali della sede elettorale di Melogli in via Umbria. Appuntamento alle 14:30.

