San Giuliano di Puglia, la piscina olimpionica del post-sisma rischia la chiusura: pochi iscritti

L’appello del sindaco affinché la mega struttura sportiva resti aperta. Uno dei baluardi contro lo spopolamento

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Tra i simboli della ricostruzione post-sisma, ora rischia la chiusura. Si tratta della piscina comunale di San Giuliano di Puglia.

Una struttura all’avanguardia che, dopo lo stop alle attività dettato dalla pandemia da Covid, si prepara a ripartire. Ma una volta lanciata la campagna iscrizioni, il 13 settembre scorso, le adesioni sarebbero poche. Pertanto, i cancelli della mega piscina olimpionica (costata oltre 4 milioni e mezzo) potrebbero restare con i lucchetti serrati.

Per scongiurare tale amara ipotesi il sindaco Giuseppe Ferrante ha così inteso lanciare un appello: in primis agli sportivi affinché scelgano San Giuliano per praticare il nuoto, ma anche alle amministrazioni dei Comuni limitrofi, alle singole comunità affinché si faccia rete, per affrontare uniti non solo le conseguenze dell’emergenza sanitaria, ma anche quelle dell’atavico spopolamento delle aree interne.

