Basta povertà, morte e sfruttamento: i sindacati scendono in piazza

Proclamato lo sciopero generale che riguarderà tutti i settori privati e pubblici per l’intera giornata del prossimo 11 ottobre



CAMPOBASSO. Basta povertà, morte e sfruttamento: in Molise i sindacati proclamano lo sciopero generale. L’iniziativa è in programma per il prossimo 11 ottobre a Campobasso e riguarderà tutti i settori privati e pubblici per l’intera giornata, compreso il primo turno montante per i turnisti.

“Tra le varie motivazioni il perdurare della crisi pandemica – si legge in una nota congiunta del Sindacato Operai Autorganizzati, della Confederazione Cobas Molise e dell’Usb Molise - col drammatico impatto sociale che questa ha già prodotto sia sul versante sanitario sia sulle condizioni di vita, di lavoro e salariali, che non ha impedito l’intensificazione dello sfruttamento sia nel settore privato che nel pubblico impiego. Aumentano i ritmi e il controllo, proliferano le forme di precarietà più selvagge, e con l’alibi di una crisi che spesso è solo apparente, le imprese agitano lo spettro dei licenziamenti di massa per delocalizzare e favorire il ricambio di manodopera garantita con masse di giovani ultra-ricattati e sottopagati.

La crisi pandemica ha messo drammaticamente a nudo lo sfascio del sistema sanitario prodotto da una politica ultradecennale di tagli e privatizzazioni, così come la distruzione dei servizi sociali (istruzione, trasporti, ecc) , inquinamento ambientale.

In Molise in occasione dello sciopero generale i sindacati di base presenti, insieme ai comitati e movimenti, condivideranno e organizzeranno una manifestazione a Campobasso, per unire le vertenze di lotta in atto, dai lavoratori forestali ai precari della sanità, alla ex Gam, Ittierre, vigilanza.

La situazione drastica e di confusione della ex Fiat a Termoli con Stellantis, nonché alle note vicende di svendita del Gemelli Molise ex Cattolica e un piano operativo sanitario 2019-2021 quasi scaduto ma approvato solo ora ma senza il coinvolgimento delle reali parti sociali, mentre la popolazione molisana continua a subire tagli e ingiustizie da una politica locale sempre piu' sorda ai bisogni collettivi. Fermiamo con dignità il Molise uniti in una grande protesta. L'11 ottobre 2021 sarà sciopero generale della base senza se e senza ma”.

