Si apre una nuova stagione per Isernia, Provenzano: è Castrataro il sindaco per guidarla

Comunali/ Oggi in città il vicesegretario del Pd: “Con il Pnrr un'occasione unica di rilancio, ma servono progettualità e competenze”



di Deborah Di Vincenzo

ISERNIA. Il piano nazionale di ripresa e resilienza rappresenta un'opportunità unica anche per Isernia, ma è necessario saperla cogliere. Lo ha sottolineato il vicesegretario del Partito Democratico Giuseppe Provenzano arrivato oggi in città per sostenere la candidatura a sindaco di Piero Castrataro.

“Una candidatura – ha detto - che esprime un'idea di società e di Paese. La rinascita dell'Italia passa dal rilancio del Sud, delle aree interne, di una regione come il Molise. Abbiamo un'occasione storica, straordinaria, che è quella di avviare una nuova stagione di investimenti sulle opere pubbliche, le infrastrutture, sui servizi, sulla sanità. Su tutto quello che durante questa pandemia noi abbiamo scoperto come fondamentale per la nostra vita e che troppo a lungo è stato trascurato, non garantendo diritti di cittadinanza essenziali”.

Provenzano ha poi evidenziato che la svolta del Pnrr non è certo frutto del caso. “Se avesse vinto la destra in Europa o qui – ha affermato - quelle risorse non sarebbero mai arrivate e non sarebbero mai arrivate nel Mezzogiorno. Invece, per la prima volta, queste risorse non sono un assegno in bianco staccato a un presidente di Regione o al notabile di turno. Sono risorse che il Mezzogiorno potrà avere, potrà conquistare solo se in grado di esprimere una progettualità, una visione che noi attraverso la candidatura di Castrataro, la sua competenza e il sostegno che stiamo mettendo in questa battaglia, siamo in grado di realizzare. È un'occasione storica, per il Mezzogiorno e per Isernia. La nuova stagione per il Sud ha bisogno di una nuova classe dirigente. Noi l'abbiamo messa in campo e siamo sicuri che arriverà la risposta della città”.

In Molise resta alta l'attenzione sulle tematiche legate alla sanità, soprattutto in queste settimane, dopo l'adozione del nuovo Pos.

“Il Pnrr consentirà di fare un investimento senza precedenti anche nella sanità pubblica – ha ricordato Provenzano - Per la verità, il governo Conte 2 di cui abbiamo fatto parte, ha invertito una tendenza storica al disinvestimento nella sanità. È vero che c'è un tema di risorse, in particolare nella sanità meridionale. Noi vogliamo che la sanità torni ad essere un grande pilastro della cittadinanza. Se il servizio sanitario nazionale è nazionale significa che deve garantire gli stessi diritti e livelli di assistenza sul territorio. Il problema riguarda la gestione a livello locale. Ci sono realtà che hanno funzionato. Penso ad esempio al Lazio, che ha risposto alla pandemia in maniera straordinaria e altre realtà che non hanno funzionato. I cittadini lo sanno e hanno possibilità di scegliere – ha detto infine - anche con il loro voto, quale sanità vogliono”.

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!