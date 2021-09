Notte dei ricercatori virtual edition, al Neuromed si parte con le scuole

Visita virtuale degli studenti delle scuole di Molise e Campania in programma venerdì mattina.

Venerdì alle 9.30 gli studenti delle scuole di Molise e Campania saranno impegnati nella visita virtuale ai laboratori del Centro di Ricerca dell’I.R.C.C.S. Neuromed, I.R.C.C.S. Pascale e Fondazione IDIS Città della Scienza. Un viaggio alla scoperta di come le nuove tecnologie stanno cambiando la medicina. L’evento è organizzato e promosso dall’Istituto Neuromed e dalla sua Fondazione.

Cresce l’attesa per la tradizionale Notte Europea dei Ricercatori (ERN) 2021. Tema di quest’anno è “E l’uomo incontrò la macchina”, parafrasando il celebre libro del premio Nobel per la medicina Konrad Lorenz. Si indagheranno le relazioni sempre più strette tra gli uomini e le tecnologie, per meglio comprenderne la valenza nelle applicazioni biomedicali.

La rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo abbraccia tutti i campi della nostra vita e, come la pandemia ha messo in evidenza, rappresenta un elemento fondamentale per garantire la salute dei cittadini. Nuovi strumenti, nuove tecniche di indagine, intelligenza artificiale al servizio della cura e della ricerca.

Un sempre più stretto rapporto tra gli esseri umani e le macchine: questo è il panorama che si sta profilando davanti ai nostri occhi, e che coinvolgerà sempre di più le nuove generazioni. Anche quest’anno la Notte Europea dei Ricercatori Neuromed sarà “Virtual edition” con due partner di eccezione: l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale e Città della Scienza di Napoli.

