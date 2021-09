Coronavirus, Rt in calo e Molise a rischio basso: in regione l’incidenza più bassa d’Italia

Dal monitoraggio settimanale del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità

CAMPOBASSO. Coronavirus, prosegue il trend di discesa degli indici che misurano l’andamento dell’epidemia da Covid 19. E il Molise esce dalla zona delle regioni a rischio moderato per entrare in quella delle regioni a rischio basso.

Tendenze che emergono dal report della Cabina di regia relativo al periodo 13–19 settembre 2021. L’indice Rt scende a livello nazionale a 0,82, rispetto allo 0,85 di una settimana fa.

In Molise il dato migliore è quello dell’incidenza, con 14,5 ogni 100mila abitanti, nel periodo compreso tra il 17 e il 23 settembre è il dato più basso d’Italia, ben al di sotto del 45 che è la media nazionale, anche questa in calo. Ridotta anche l’occupazione di posti letto, al 2,8% quelli ordinari, invariati al 5,1% quelli di Terapia intensiva.

“Una più elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione – chiarisce il report - rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenute da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità. È opportuno continuare a garantire un capillare tracciamento, anche attraverso la collaborazione attiva dei cittadini per realizzare il contenimento dei casi; mantenere elevata l’attenzione ed applicare e rispettare misure e comportamenti raccomandati per limitare l’ulteriore aumento della circolazione virale”.

