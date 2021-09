Isernia, Mancini presenta ‘Alleanza per il Futuro’: noi gli unici senza riciclati, ci vuole coraggio

L’avvocato ed ex vicesindaco orgoglioso della sua squadra: volti puliti per una città migliore

ISERNIA. "Il mio orgoglio. Il futuro di Isernia. L'unica lista senza riciclati a bordo". È con queste parole, forti e sibilline, che l'avvocato Giovancarmine Mancini ha voluto presentare "Rinascimento - Alleanza per il Futuro", la lista di cui è ideatore e che oggi è a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Gabriele Melogli.

Trentadue nomi, molti volti nuovi e tanti giovani che si avvicinano per la prima volta alla politica. Persone provenienti dalla società civile, dal mondo delle professioni, dell'associazionismo ma anche dal mondo studentesco. "Volti puliti e amici di sempre" che, secondo Mancini, hanno fatto "una scelta di coraggio scegliendo di appoggiare Gabry Melogli, “un uomo in gamba, esperto e capace che ha trovato la forza di rimettersi in gioco per la sua città e di riunire una coalizione. Un sindaco che durante i suoi 10 anni di amministrazione ha dimostrato come si governa una città, dando spazio alla cultura, al turismo, al lavoro. Basti pensare alla liberalizzazione per le attività del centro storico o al Festival della canzone italiana d'autore".

Dalla terrazza del bar centrale, Alleanza per il futuro, quest'anno forte anche del sostegno istituzionale di Vittorio Sgarbi, ha chiarito il proprio obiettivo: portare una novità all'interno di palazzo San Francesco con consiglieri comunali "puliti e liberi, che potranno fare affidamento sull'esperienza di Melogli per poter imparare tanto e far tornare grande la città". "Si punta a un ricambio generazionale - ha chiosato Mancini - grazie ai nostri giovani che provengono dalle università pubbliche, ragazzi perbene, capaci e che si impegnano per il territorio". Ne è un esempio Giuliano Vacca, che a soli 19 anni ha rappresentato il movimento ai tavoli di coalizione risultando essere il più giovane esponente politico comparso durante le trattative, sia considerando il centrodestra che il centrosinistra.

