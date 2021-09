Isernia, centro storico in tilt: strade bloccate e commercianti infuriati

Disagi a catena stamani dopo lo spostamento del mercato settimanale a causa della Giornata regionale dello sport in piazza Andrea d’Isernia. GUARDA IL VIDEO

di Andrea Cianchetta

ISERNIA. Questa mattina, i residenti e i commercianti del centro storico di Isernia hanno dovuto fare i conti con i disagi legati ad una cattiva gestione della viabilità in occasione della Giornata regionale dello Sport in piazza Andrea d’Isernia, per la quale è stato spostato il mercato settimanale nei pressi del Parco della Rimembranza.

Molti di essi, soprattutto nella parte alta, hanno riscontrato problemi per uscire dalla zona e per accedere alle varie attività commerciali: alcuni sono stati costretti a imboccare contromano l’unica strada aperta, in Largo San Domenico, mentre altri a scendere dalla macchina in via Matteotti per slegare il nastro segnaletico che, insieme al divieto di accesso, sbarrava la strada. Molte sono state le lamentele da parte dei cittadini, che sostengono di non essere stati avvertiti anticipatamente di tali disposizioni. Una situazione paradossale, soprattutto per le varie attività e per i loro fornitori, impossibilitati a caricare e scaricare la merce.

Il tutto ha recato non pochi disagi anche ai disabili, costretti a rimandare il ritiro della spesa. È stata una mattinata da dimenticare, insomma, per la viabilità isernina.

Preoccupante, infine, è stato il fatto che non sia stata predisposta neppure una via d’emergenza in caso di urgenza.

GUARDA IL VIDEO (riprese a cura di Francesca Terreri)

