La transumanza tra le rovine romane, che spettacolo ad Altilia

Centinaia e centinaia di ovini sono transitati sotto Porta Bojano, attraversando il decumano dell’antica area archeologica di epoca romana. Tante persone per l’evento, consegnata alla famiglia di pastori Innamorato una pergamena che certifica l’itinerario della transumanza.

di Maurizio Cavaliere

E’ sempre una meraviglia per gli occhi e un manifesto di una delle storie millenarie più ricche e celebri di cui il Molise è custode. E’ il passaggio delle pecore della famiglia Innamorato sotto gi archi che delimitano la città romana di Altilia. Centinaia di ovini compatti, come fosse un corpo unico, che transitano sul decumano, attraverso porta Bojano, sull’antico tratturo Pescasseroli-Candela.

E’ successo anche oggi, come da centinaia di anni. Ecco alcune foto che testimoniano questo momento storico che si perpetua nei secoli, stavolta con i crismi del grande evento mediatico, con decine di persone ad attendere il transito. Per l’occasione alla famiglia di pastori, attiva sul tratto da via Sant’Antonio Abate di Bojano fino allo stazzo sul monte La Gallinola, nel cuore del Matese, è stata consegnata una pergamena che certifica un ‘tratto’ dell’itinerario di quella transumanza molisana che, per merito soprattutto della famiglia Colantuono, si è guadagnata il riconoscimento tra gli elementi del patrimonio dell’umanità. A consegnare la pergamena è stato (foto in basso) il Presidente dell’Associazione Tratturando, Maurizio Di Cristoforo.

