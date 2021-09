Covid, domenica di tregua in Molise: zero casi e 4 guariti

Un altro paziente lascia il reparto di Malattie Infettive. I ricoverati ora sono quattro



CAMPOBASSO/ISERNIA. Emergenza Covid: è una domenica di tregua in Molise quella che emerge dal consueto bollettino diffuso dall’Asrem.

Sono 137 i tamponi molecolari processati nelle ultime ore dall’azienda sanitaria dai quali non sono risultati casi di positività.

Sempre nelle ultime ore altri 4 molisani sono stati giudicati guariti, mentre un paziente di Cercemaggiore è stato dimesso dal reparto di Malattie Infettive.

Al momento dunque, le persone ricoverate restano al Cardarelli di Campobasso sono 4: due di loro sono assistite in Terapia Intensiva.

Scende così a 159 il numero degli attualmente positivi in Molise: 50 in provincia di Campobasso, 107 nell’Isernino e 2 residenti fuori regione. Le persone in isolamento sono 2.270.

