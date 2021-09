Modaimpresa, D'Orazio lascia dopo 6 anni: “Scelta sofferta, ma è tempo di nuove sfide”

Il manager isernino ufficializza l'addio all'azienda tessile da lui fondata nel 2015 insieme a un gruppo di dipendenti dell'ex Ittierre: “Per me è una 'figlia', una bambina che è diventata donna ed alla quale hai dato tutto ciò che potevi dare”

ISERNIA. Una scelta sofferta ma inevitabile per poter ripartire con nuove sfide. Così Romolo D'Orazio ha annunciato il suo addio a Modaimpresa, l'azienda che il manager isernino fondò nel 2015 insieme a un gruppo di ex dipendenti dell'Ittierre.

“Dopo sei lunghi anni – scrive il professionista sulla sua pagina Facebook - vissuti tutti intensamente, al massimo, senza tregua, ho deciso di chiudere la mia bellissima esperienza con Modaimpresa. La mia è stata una scelta molto sofferta, meditata e ponderata a lungo ma alla fine ho deciso così. Ho avvertito l’esigenza di chiudere un ciclo e ripartire con nuovi stimoli e nuove sfide, come ho sempre fatto nella mia vita professionale.

Modaimpresa è stata un sogno di alcuni di noi che poi si è realmente realizzato; un esempio di come si possa costruire anche nel deserto e grazie a questa 'anomalia' i media hanno di nuovo acceso i riflettori sul Tessile in Molise. Lascio questa eredità a chi verrà dopo di me.

Io l’ho sentita, e la sento ancora, come una mia 'figlia', una bambina che è diventata donna ed alla quale hai dato tutto ció che potevi dare. Ma ora è il momento che la donna vada avanti senza il padre, verso nuove esperienze con le quali misurarsi da sola.

Per me, come detto, è il tempo di nuove sfide e di nuove prospettive, da affrontare sempre con spirito positivo e voglia di misurarsi prima di tutto con se stessi. Auguro ai miei collaboratori – scrive infine D'Orazio - tutto il meglio possibile e sono sicuro che sapranno portare ancora avanti questo 'sogno'. Memento audere semper”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!