Toma scrive a Draghi: “Senza risorse premiali pronto a rivedere il mio ruolo da commissario”

Le parole del governatore oggi in Consiglio regionale. Chiesti 30 milioni di euro per l’attuazione degli interventi contenuti nel Piano operativo sanitario 2019/21

CAMPOBASSO. Piano operativo sanitario 2019/2021, il governatore Donato Toma rilancia la richiesta al Governo Draghi, di assegnare al Molise i fondi necessari per portare avanti gli interventi in materia di sanità.

Richiesta illustrata nella seduta monotematica sul Pos richiesta dalle opposizioni, in cui Toma ha detto di parlare in qualità di presidente della Regione e non di commissario ad acta per la sanità.

“Ho trasmesso una nota al presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi e ai ministri della Salute e Mef, Roberto Speranza e Daniele Franco – ha detto Toma – in cui chiedo di rendere disponibili le risorse premiali, circa 30 milioni di euro, che costituiscono l'unico strumento per poter fronteggiare le criticità di cassa e rendere possibile l'attuazione degli 'acta' delegati a questa struttura commissariale".

"Il mio commissariamento – ha precisato Toma - è subordinato agli strumenti che il Governo ci darà. Se il Governo non ci darà gli strumenti che al Molise servono, chiaramente dovrò rivedere anche la mia posizione di commissario".

