All’Its Demos studenti contro lo spreco alimentare: le premiazioni

Seconda fase del laboratorio innovativo finanziato dalla Regione. Domani presso la sede dell’Istituto campobassano.

Un’esperienza di formazione seguendo l’approccio del Design Thinking con l’obiettivo di realizzare attività didattiche innovative. Oggi e domani presso la sede dell’ITS Demos Academy di Campobasso ci sarà l’evento finale del Laboratorio di formazione per gli studenti con un Hackathon (oggi ore 8-17 e domani 8-13.30) durante il quale nove ragazzi, provenienti dai corsi “Tech& Food 4.0 Tecnico Superiore dei processi innovativi ed ecosostenibili nel settore molitorio, della pastificazione, del confezionamento e della logistica” e “Innovation Tech: Tecnico Superiore per lo sviluppo innovativo, l’automazione e il packaging per il comparto agro-alimentare”, divisi in tre gruppi, lavoreranno a un progetto comune sul tema della sostenibilità contro lo spreco alimentare mettendo in gioco le proprie competenze. Il Design Thinking è un modello progettuale utilizzato per risolvere problemi complessi, è considerato un approccio democratico capace di mobilitare tutte le risorse di un’organizzazione, visto che consente ai partecipanti di contribuire attivamente alla ricerca di soluzioni. È centrato dunque sulla persona e sulla sua capacità di sviluppare un pensiero sia come soggetto ideatore che come destinatario del progetto. Il laboratorio farà vivere, in prima persona, agli studenti Demos l’esperienza progettuale in team con l’obiettivo di identificare le soluzioni anche attraverso l’utilizzo di metodologie digitali. Tre i passaggi salienti: ispirazione, ideazione, implementazione. Sarà la giuria composta da Rossella Ferro, Presidente ITS Demos, Umberto Di Lallo, Dirigente Scolastico del Pertini-Montini-Cuoco, Roberto Di Baggio, Assessore regionale all’Istruzione e Agata Antonelli, Dirigente Tecnico USR Molise a premiare il miglior progetto. La premiazione domani dalle 12 nella sede Demos al pianterreno della Provincia di Campobasso.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!