Comuni al voto al tempo del Covid: mani igienizzate, accessi contingentati e niente Green pass

La certificazione verde sarà necessaria per i componenti dei seggi impegnati nell'eventuale turno di ballottaggio che in Molise è previsto solo a Isernia. Le regole per chi è in quarantena

CAMPOBASSO/ISERNIA. Sono 31 i Comuni molisani chiamati a scegliere sindaco e consiglieri i prossimi 3 e 4 ottobre. E anche per questa tornata elettorale sono state messe a punto regole precise per scongiurare la diffusione del Covid. Per votare non sarà necessario il Green pass. Come riferisce 'La Repubblica' però dovranno essere in possesso di certificazione verde (obbligatoria per i lavoratori dal 15 ottobre) i componenti dei seggi impegnati nel turno di ballottaggio, in quanto assimilati ai dipendenti pubblici. In Molise l'eventuale secondo turno è previsto solo a Isernia.

LE REGOLE. Per accedere ai seggi elettorali sarà naturalmente obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti. In deroga alla normativa vigente, la deposizione nell’urna delle schede votate deve essere effettuato direttamente dall’elettore. Compatibilmente con le caratteristiche degli edifici, saranno previsti percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita. Per evitare assembramenti gli accessi saranno contingentati, creando laddove è possibile apposite aree di attesa all’esterno.

RICOVERATI O IN QUARANTENA. Negli ospedali con almeno 100 posti letto che ospitano reparti Covid-19 sono costituite apposite sezioni ospdealiere, dove ciascuno dei ricoverati può esercitare il proprio diritto di voto. Si dovranno occupare anche alla raccolta del voto domiciliare di quanti, sottoposti a quarantena o isolamento fiduciario, ne faranno richiesta. Nei comuni sprovvisti di ospedale, invece, saranno istituite sezioni speciali con lo stesso compito. Chi volesse usufruire del voto domiciliare deve farne richiesta al sindaco, il quale provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo, comunicandolo agli elettori che ne hanno fatto richiesta entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione.

COMPONENTI DEI SEGGI. I componenti dei seggi devono indossare la mascherina chirurgica, che deve essere sostituita ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidita, sporca o renda difficoltosa la respirazione. Essi devono, comunque, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento. Diverso il caso delle elezioni politiche suppletive, per le quali il presidente del seggio (o il vice presidente) deve, comunque, utilizzare i guanti al momento della rimozione del tagliando antifrode dalla scheda votata e dell’inserimento della scheda stessa nell’urna.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!