Comunali Isernia, l’eurodeputato Fitto in città per sostenere Cosmo Tedeschi

SPAZIO ELETTORALE/ Appuntamento con l’onorevole di Fratelli d’Italia domani, 29 settembre, in piazza Ignazio Silone

ISERNIA. Ancora ‘big’ a Isernia per questo finale di campagna elettorale per il rinnovo dell’amministrazione di palazzo San Francesco.

Domani, 29 settembre, l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Raffaele Fitto sarà nel capoluogo per sostenere la candidatura a sindaco dell’imprenditore Cosmo Tedeschi.

L’appuntamento è in programma alle ore 18.00 in piazza Ignazio Silone.

Oltre al parlamentare europeo, interverranno all’evento il coordinatore regionale di FdI Filoteo Di Sandro, il consigliere regionale Michele Iorio e l’aspirante primo cittadino.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!