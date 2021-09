Transumanza europea, dal Molise gli input per la nuova programmazione

Il tecnico capofila Nicola Di Niro nella riunione di Colmar: “Nuovi Paesi con noi e c’è il piano di tutela e salvaguardia 2030”.

La transumanza riparte in Europa e dentro c’è anche tanto Molise. Si è conclusa la riunione della cabina di regia europea a Colmar in Francia, in occasione dell’incontro del partenariato transnazionale della Transumanza già riconosciuta patrimonio immateriale dall’Unesco a Bogotà 11 dicembre 2019. Ambizioso e particolarmente attuale il programma in discussione: ampliamento del riconoscimento immateriale con l’aggiunta a Italia, Austria e Grecia di altri 7 Stati: Albania, Croazia, Francia, Spagna, Andorra, Romania e Lussemburgo.

Nel corso della riunine è stata presentata la proposta di candidatura materiale delle vie della Transumaza e della candidatura ai cammini culturali in Europa avanzata proprio dal capofila Nicola Di Niro, sostenuta dalla Geaco Cramm gruppo tecnico di progettazione e Regione Molise.

Presenti a Colmar anche alcuni Europarlamentari, i Ministeri della Cultura dei Paesi partner e il Ministero dell’Agricoltura Francese. Infine grazie alla presenza dei tecnici molisani (NIcola Di Niro), francesi (Fabienne Gilot), albanese (Esmeralda Laci) e spagnoli (Francesca Pasetti), curato dallo stesso Di Niro, è stato illustrato il progetto “Pastori, Parchi, Transumanze e Grandi Vie delle Civiltà - PARCOVIE 2030”, che potrebbe diventare una nuova occasione di cooperazione transnazionale, visti gli ampi consensi ottenuti dai tecnici degli altri paesi partecipanti all’incontro.

Queste le decisioni importanti prese al termine della tre giorni di lavori: approvato l’ampliamento del Partenariato delle Candidature Immateriale e materiali della Transumanza; approvata la proposta di candidatura ai cammini culturali europei delle vie della Transumanza (per l’Italia verranno proposti i Tratturi) che sarà sostenuta dai ministeri della Cultura dei Paesi proponenti, con capofila la Regione Molise; approvato l’ampliamento della Cabina di regia europea, con l’ingresso di altri tecnici che verranno segnalati nei prossimi giorni al Capofila tecnico.

Prossima scadenza: presentazione a Bruxelles del programma delle Terre Rurali d’Europa e presentazione a Madrid dei piani di lavoro delle candidature europee della transumanza immateriale e materiale e ai Cammini Culturali al Consiglio Europeo di Strasburgo.