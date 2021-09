Piano operativo, Pd e la Sinistra: atto da revocare. Chiesto Consiglio comunale monotematico

L’appello al sindaco Gravina e la richiesta di una seduta aperta dell’assise civica

CAMPOBASSO. Piano operativo sanitario da revocare, questa la richiesta dei consiglieri del Pd e de La Sinistra per Campobasso Alessandra Salvatore, Giose Trivisonno, Bibiana Chierchia e Antonio Battista, che sollecitano anche una seduta monotematica del Consiglio comunale di Campobasso.

Consiglieri di centrosinistra che puntano il dito sugli effetti della pandemia in Molise, con circa 500 vittime, “ma anche in termini di cure negate, per impossibilità di accedere ad alcune cure e per le lunghe liste d’attesa, soprattutto nell’ambito degli screening oncologici”. Al contrario, evidenziano, oltre a fare un “piano Marshall della prevenzione”, bisognava puntare sul rafforzamento degli ospedali e la medicina territoriale.

I consiglieri dem contestano il Pos di Toma, “nel quale non si fa alcun cenno alla pandemia ed alle esigenze, palesate dalla pandemia, di rafforzare i Pronto Soccorso e potenziare, con ampliamento dei relativi posti letto, i reparti di malattie infettive, i posti di terapia intensiva e sub-intensiva (l'aumento previsto su carta non è stato più realizzato”. Così come, aggiungono, “non si trova cenno alcuno al Centro Covid e non c’è stato, ad oggi, alcun superamento del Decreto Balduzzi né dello squilibrio tra posti letto per acuzie al pubblico e posti letto al privato (64% al pubblico 36% al privato)”.

Pd e Sinistra per Campobasso danno mandato al sindaco a chiedere la revoca del Pos 2019/21 e chiedono dunque un Consiglio monotematico, a cui far partecipare Consulta Comunale per i Servizi sociosanitari del Comune di Campobasso, operatori sanitari degli ospedali regionali, rappresentanti di comitati, di associazioni e di cittadini/utenti della sanità pubblica regionale, da poter ascoltare in audizione per poter poi elaborare proposte concrete da formulare al commissario, ai parlamentari regionali, al ministero.

