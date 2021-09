Giornata del cuore: da oggi screening e passeggiate nei borghi

Sono le iniziative programmate dalla Regione di concerto con l’Asrem. Stamattina l’incontro informativo con gli studenti delle scuole di Campobasso, Termoli e Isernia.

In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, la Regione Molise e l’Asrem hanno sposato la causa organizzando alcune interessanti iniziative distinte, previste in date diverse. Si comincia oggi 29 settembre.

Di concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale è in programma stamattina un incontro sul tema “Prevenzione Cardiovascolare, corretto stile di vita, alimentazione sana e sport” in collaborazione anche con la LILT, il Servizio Regionale 118, il Dipartimento di Prevenzione ed i Medici cardiologi Asrem. L’iniziativa è in corso nelle seguenti scuole: Istituto Biotecnologico ‘Pertini’ via Scardocchia – Campobasso dalle 9.30 (40 studenti); Istituto Istruzione Superiore ‘Majorana’ via Palermo 3 – Termoli dalle 10 (70 studenti); Istituto Statale Istruzione Superiore ‘Majorana - Fascitelli’ corso Risorgimento, 353 - Isernia dalle 10 (40 studenti).

Da oggi a sabato 2 ottobre è inoltre previsto uno screening gratuito cardiovascolare presso l’ambulatorio di cardiologia sito al piano terra del Presidio Ospedaliero ‘Cardarelli’ di Campobasso dalle 15 alle 18 e sabato dalle 9 alle 12, rivolto a cittadini di età compresa tra i 20 e i 50 anni, senza precedenti cardiologici e in possesso di green pass.

Infine domenica 3 ottobre dalle 10 alle 12 ci sarà l’iniziativa ‘Proteggi il tuo cuore… Cammina… Cammina…’ in collaborazione con l’Associazione ‘Cammina Molise’.

L’evento prevede Camminate nei centri storici di Campobasso, Bojano, Isernia, Venafro, Agnone, Capracotta, Larino e Termoli con gruppi non superiori a 50 persone, accompagnati da una guida turistica e da personale sanitario.

